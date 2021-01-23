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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. مشكلة كبيرة تجبر مستخدمي فيسبوك على تسجيل الخروج من حساباتهم.. وسيجنال ينسخ 4 من أهم ميزات واتساب

السبت 23/يناير/2021 - 06:01 م
صدى البلد
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


حصل هاتف هواوي القابل للطي المنتظر Huawei mate X2، على شهادة من الوكالة التنظيمية الصينية TENAA في شهر نوفمبر الماضي، ولكن قائمته لم توضح المواصفات الكاملة للجهاز حتى الآن، ومع ذلك، فقد كشفت محطة الدردشة الرقمية الصينية الموثوفة عن جميع مواصفات Mate X2.


تفاجأ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، اليوم السبت، بمشكلة في تطبيق الهاتف المحمول لمنصة التواصل في عدد من دول العالم بينها مصر.


يحتل تطبيق سيجنال Signal، قائمة أفضل التطبيقات على متجري آب ستور App Store من أبل، وبلاي ستور Play من جوجل، وقد حصل تطبيق المراسلة على شهرة كبيرة بعد أن اقترح الملياردير "إيلون ماسك" على متابعيه عبر حسابه على موقع "تويتر" استخدام تطبيق سيجنال كبديل آمن لتطبيق واتسآب.


تعد مواصفات Infinix Hot 10 الجديد، الذي أطلقته شركة إنفينكس في أكتوبر الماضي، الأقوي بين الإمكانيات التي تقدمها هواتف الألعاب المنافسة، حيث تقدم مواصفات Infinix Hot 10، الملقب بـ "ملك الألعاب" تحسينات وترقيات جديدة تناسب عشاق الألعاب من تصميم هندسي جديد لامع وأنيق، مصمم ليوفر للاعبين متعة وترفيه وإمكانيات غير محدودة.


تعد العلامة التجارية هونر Honor شركة مستقلة الآن، حيث لم تعد هواوي تمتلك أي أسهم في الشركة، وعقب انفصالها رسميا عن شركتها الأم كشفت هونر عن أول هاتف لها خلال الأيام الماضية، حيث يأتي هاتف Honor V40 5G بإمكانيات خارقة مع كاميرا قوية بدقة 50 ميجابيكسل.


تصدر تطبيق المراسلة المشفر سيجنال Signal، عناوين الأخبار خلال الأسابيع الماضية، لاسيما منذ أن أصدر منافسه واتساب WhatsApp، تحديثًا مثيرًا للجدل لسياسة الخصوصية الخاصة به.


تعمل شركة سامسونج Samsung، حاليا على تطوير جهاز لوحي جديد منخفض التكلفة، والذي سينطلق تحت اسم Galaxy Tab A 8.4 ((2021، حيث يأتي خليفة لسابقه Galaxy Tab A 8,4 الذي تم إطلاق بشكل مفاجئ في مارس من العام الماضي.
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