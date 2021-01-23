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حوادث

بسبب تعذر الحضور.. تأجيل إعادة محاكمة متهمي أحداث قسم العرب لـ 13 فبراير

السبت 23/يناير/2021 - 12:58 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت منذ قليل محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قسم شرطة العرب" لجلسة 13 فبراير المقبل لحضور أحد المتهمين من محبسه بسبب التعذرات الأمنية. 

صدر القرار برئاسة المستشار سامى محمود عبد الرحيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكى العطار وعضو النيابة العامة عمرو تاج الدين وسكرتارية عصام سليم وايهاب محمد على. 

وقضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و11 آخرين بالسجن المؤبد بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم العرب".
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