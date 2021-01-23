محافظ المنوفية: غلق مخبزين بلدي بتلا والشهداء لمخالفتهما الاشتراطات

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على غلق مخبز بلدى بناحية كوم مازن بمركز تلا لمدة شهر كعقوبة إدارية لإنتاج خبز ناقص الوزن، وذلك بناءً على التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2020، كما وافق على غلق مخبز بلدي آخر بناحية زاوية الناعورة بمركز الشهداء لعدم وجود خزان سولار بالمخبز، وذلك تنفيذًا للتوجيه الوزاري رقم 43 لسنة 2020.









جاء ذلك بناءً على مذكرة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية (إدارة الرقابة التموينية) بالمرور ومتابعة الحالة التموينية على المخابز البلدية.









وقال المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، إنه تم اليوم، السبت، شن حملة تموينية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 103 محاضر تموينية، تنوعت بين 44 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و59 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وكذا مخالفات أخرى.









ومن أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة، تحرير محضرين بالمنطقة الصناعية بقويسنا أحدهما ضد مسئول مصنع أعلاف لحيازته واستخدامه في التصنيع أذرة صفراء مجهولة المصدر، وتم ضبط 2 طن أذرة صفراء مجهولة المصدر، والآخر ضد مسئول مصنع حلويات لحيازته واستخدامه في التصنيع ملح طعام خشن مجهول المصدر، وتم ضبط واحد طن ملح خشن مجهول المصدر.







