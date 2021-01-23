أمن القاهرة يضبط ٣ تجار مخدرات استجابة لشكاوى المواطنين عبر "فيس بوك"

فى استجابة لشكاوى مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، نجح رجال أمن القاهرة فى ضبط ثلاثة تجار مخدرات وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وعرض المتهمين والمضبوطات علي النيابة للتحقيق .

وكان أجهزة الأمن قد رصدت تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن قيام أحد الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المحمودية بمدينة السلام .





وبالفحص تم تحديد هوية صاحب الصورة تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبطه وبحوزته كمية من الإستروكس المخدر ومبلغ مالى و "مطواة"، واعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار.

وفى ذات السياق ، تبلغ الي اللواء علاء بشندي مدير عليات مباحث القاهرة بتداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن شكوى من مواطن بقيام آخرين بالإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر .





علي الفور تم توجيه رجال الامن بإشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وتم استهداف المنطقة محل الشكوى وتمكنت القوات من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من الفودو المخدر وكمية من الحشيش المخدر ومبالغ مالية و ٢ هاتف محمول.



