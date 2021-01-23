لتيسير حركة المرور.. إزالة ٦٨٩ حالة إشغال طريق بمركزي دمنهور وكفر الدوار

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.





وفي هذا السياق، شنت الوحدات المحلية بمركز في دمنهور وكفر الدوار، اليوم السبت، حملات إشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق بكل مركز، حيث أسفرت عن رفع ٦٨٩ حالة إشغال عبارة عن الآتي:





- رفع ٢٢١ مخالفة إشغال طريق، وذلك بعدة مناطق بكفر الدوار (أسفل الكوبري الزراعي - مدخل المدينة - شارع الحدائق والمحكمة).

- رفع ٤٦٨ حالة إشغال بشارع المعهد الدينى والشاذلى والسريع والخيرى ومحور الليثى والأتوبيس والروضة بدمنهور.





يذكر أن الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار وإيتاي البارود نفذت حملات إشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بكل مركز وأسفرت عن :

- رفع 162 حالة إشغال بشوارع "الجمهورية - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر" بدمنهور.

- رفع 27 حالة إشغال طريق متنوعة بحوش عيسى.

- مصادرة 16 شيشة بكوم حمادة.

- إزالة 250 مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع "المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي"، وكذلك التحفظ على 32 شيشة بكفر الدوار.





كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار وإيتاي البارود حملات إشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بكل مركز، وأسفرت عن:

- رفع 162 حالة إشغال بشوارع "الجمهورية - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر" بدمنهور.

- رفع 27 حالة إشغال طريق متنوعة بحوش عيسى.

- مصادرة 16 شيشة بكوم حمادة.

- إزالة 250 مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع "المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي"، وكذلك التحفظ على 32 شيشة بكفر الدوار.







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