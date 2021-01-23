ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لتيسير حركة المرور.. إزالة ٦٨٩ حالة إشغال طريق بمركزي دمنهور وكفر الدوار

السبت 23/يناير/2021 - 01:25 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.


وفي هذا السياق، شنت الوحدات المحلية بمركز في دمنهور وكفر الدوار، اليوم السبت، حملات إشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق بكل مركز، حيث أسفرت عن رفع ٦٨٩ حالة إشغال عبارة عن الآتي:


- رفع ٢٢١ مخالفة إشغال طريق، وذلك بعدة مناطق بكفر الدوار (أسفل الكوبري الزراعي - مدخل المدينة - شارع الحدائق والمحكمة).

-  رفع ٤٦٨ حالة إشغال بشارع المعهد الدينى والشاذلى والسريع والخيرى ومحور الليثى والأتوبيس والروضة بدمنهور. 


يذكر أن الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار وإيتاي البارود نفذت حملات إشغالات بالتنسيق مع  شرطة المرافق بكل مركز وأسفرت عن :

- رفع 162 حالة إشغال بشوارع "الجمهورية - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر" بدمنهور.

- رفع 27 حالة إشغال طريق متنوعة بحوش عيسى.

- مصادرة 16 شيشة بكوم حمادة.

- إزالة 250 مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع "المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي"، وكذلك التحفظ على 32 شيشة بكفر الدوار.


كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار وإيتاي البارود حملات إشغالات بالتنسيق مع  شرطة المرافق  بكل مركز، وأسفرت عن:

- رفع 162 حالة إشغال بشوارع "الجمهورية - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر" بدمنهور.

- رفع 27 حالة إشغال طريق متنوعة بحوش عيسى.
- مصادرة 16 شيشة بكوم حمادة.

- إزالة 250 مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع "المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي"، وكذلك التحفظ على 32 شيشة بكفر الدوار.


اقرأ أيضا: عاشق الورد من ليبيا إلى مصر يروي أسرار الغربة والزراعة في المنازل بالبحيرة

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رفع 560 طن قمامة ومخلفات في حملة لإزالة الإشغالات بدمنهور

ضبط مخالفة.. إغلاق أحد المقاهي لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية في دمنهور

إزالة 471 حالة إشغال مخالف بمركز دمنهور وكفر الدوار

يحدث في البحيرة.. إزالة 530 حالة إشغال طريق بـ 4 مراكز

يحدث فى البحيرة... إزالة 344 حالة إشغال بمركز دمنهور

لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. رفع 214 حالة إشغال طريق وإزالة 3 أكشاك بالبحيرة

ترشيحاتنا

مدبولي: تكلفة شبكات القطارات الكهربائية الجديدة 150 مليار جنيه

غير الكمامة.. هاني الناظر يكشف عن نصيحة جديدة لمنع انتشار كورونا

السيسي: القطار السريع سيقطع المسافة من 6 أكتوبر لـ أسوان في 4 ساعات فقط

خلال اجتماعه اليوم.. 3 مقترحات لإجراء الامتحانات على طاولة الأعلى للجامعات

تصريحات شديدة اللهجة من السودان حول سد النهضة

الرئيس السيسى يفتتح أكبر مشروع للاستزراع السمكي في الشرق الأوسط

Advertisements

الأعلى للجامعات: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها ولا صحة للتأجيل

بسبب صورة سيئة.. السيسي يقاطع وزير الزراعة ويوجه للمصريين رسالة.. شاهد

انفراد.. اللجنة القضائية بالزمالك تلغى شطب عضوية أحمد سليمان وجورج وعبد الخالق وشكري

تصريحات شديدة اللهجة من السودان حول سد النهضة

بعد محاولته إنقاذ والدته من النيران.. مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الثالث بالجيزة

مدبولي: تكلفة شبكات القطارات الكهربائية الجديدة 150 مليار جنيه

دعم مالي للأسر وتأجيل فواتير الكهرباء.. دليلك للاستفادة من مد حالة الطوارئ

تطور خطير.. وفاة شخص بـ كورونا كل 6 دقائق بهذه الدولة

تصل لـ 300 جنيه.. أسباب خصم رصيد من العداد مسبوق الدفع

متندهشوش كلها جنود ربنا.. السيسي يعلق على دهشة العالم من موقف كورونا في مصر

بعد وفاة شقيقة سناء شافع من الفراولة.. تعرف على أسباب وأعراض التسمم بالفراولة

تستوعب 30 مليون نسمة.. مدبولي: بدء العمل في 22 مدينة جديدة بتكلفة 700 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر