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برلمان

بعد افتتاح الرئيس مشروع الفيروز.. برلماني: مصر تعيش عصرها الذهبي

السبت 23/يناير/2021 - 01:54 م
صدى البلد
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فريدة محمد
وصف عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد، ب"النموذج الرائع" الذي يؤكد أن الدولة المصرية تعيش عصرها الذهبي، لأن ما يحدث على الأرض لم تشهده مصر من قبل.

وأضاف عكاشة، في تصريحات له، أن حجم المشروعات القومية والخدمية التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي يومًا بعد يوم على أرض الواقع تؤكد صدق القيادة السياسية في تنفيذ وعودها لنقل مصر نقلة حضارية.

ولفت عكاشة، إلى أن مشروع الفيروز سيساهم فى تنفيذ أهداف السياسة العامة للدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك عالية الجودة ذات المواصفات العالمية لتغطية العجز فى البروتين الحيوانى للمواطن المصرى وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأشار "عضو مجلس الشيوخ" إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة في المشروعات القومية خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعلى مدار الـ5 سنوات الماضية دشنت الحكومة المصرية العديد من المشروعات التي تسهم في رفع مستوى الاقتصاد وزيادة الدخل القومي المصري عبر جذب الاستثمارات الأجنبية.
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