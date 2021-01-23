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أخبار البلد

«الزراعيين»: نجاح المصريين ارتبط بالاستقرار الأمني ومشروعات التنمية الزراعية

السبت 23/يناير/2021 - 01:17 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
بعث الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 25 يناير، وأعياد الشرطة المصرية، معربا فخره بهذه المناسبة.

وكتب «خليفة» في برقيته "وبالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة عن تقديم أصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات للرئيس السيسي، داعين المولى عز وجل بالتوفيق والسداد لرئيس الجمهورية في استكمال مسيرة التنمية الشاملة".

وقال نقيب الزراعيين، إن هذا اليوم يمثل نموذجًا وطنيًا صادقًا للتضحية بالنفس والنفيس من أجل الدفاع عن الكرامة الوطنية، واستكمالا للدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية في الدفاع عن مقدرات الوطن والدولة المصرية، مشيدا بدور الشرطة والجيش المصري في تحقيق الاستقرار في ربوع الوطن إنعكس علي النهضة التنموية التي يقوم بها الرئيس السيسي وتشهدها الدولة المصرية في كافة ربوعها من أجل بناء مستقبل وغد أفضل لأبنائها.

وأضاف نقيب الزراعيين أن الدور الوطني للشرطة المصرية لا يمكن المزايدة عليه، لأنها رمز للكفاح نفخر به ونذكره ونُذكّر به الأجيال في هذا العيد، في رسالة لإعلاء العزة والكرامة والإرادة الوطنية الصادقة، والتي واجهت التحديات علي مدار عقود لتحقيق الاستقرار السياسي جبنا إلي جنب مع دور القوات المسلحة في حماية الدولة المصرية من المتربصين بها.

وأوضح «خليفة»، أن الاحتفال بأعياد الشرطة هو احتفال لكل مصري، إيمانا بالدور الأصيل للمنظومة الأمنية، وتقديرا لدورها الوطني في حماية الدولة المصرية والمستقبل الاقتصادي لمصر في مواجهة التحديات الكبيرة التي تشهدها مصر والمنطقة.

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