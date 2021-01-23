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رياضة

قبل جولة على نهاية الدور الأول.. الهلال بطل الشتاء في الدوري السعودي

السبت 23/يناير/2021 - 01:39 م
الهلال السعودي
الهلال السعودي
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إسراء أشرف
ظفر الهلال، بلقب بطل الشتاء، في دوري السعودي، بعدما حسم صدارة الدور الأول، قبل الجولة الـ15 التي ستشهد انتهاء الدور الأول من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنطلق غدًا الأحد، منافسات الجولة 15 من دوري المحترفين، حيث سيلتقي الاتحاد بالنصر، ويحل الأهلي ضيفًا على الاتفاق، فيما يلتقي الهلال بمضيفه الفيصلي، والشباب مع الوحدة يوم الإثنين.

ويتزعم الهلال صدارة دوري المحترفين، برصيد 29 نقطة، فيما يحل الشباب وصيفًا بـ26 نقطة، بفارق الأهداف عن الأهلي، صاحب المركز الثالث.

ووفقًا لموقع "سعودي سبورت" فإن الهلال حسم لقب "بطل الشتاء"، حتى في حالة الخسارة أمام الفيصلي بالجولة 15، وفوز الشباب والأهلي على الوحدة والاتفاق.

ويمتلك الهلال أفضلية كبيرة في فارق الأهداف عن الشباب والأهلي، حيث سجل الهلال 22 هدفًا واستقبل 8 أهداف، ليصبح الفارق (14)، فيما سجل الشباب 23 هدفًا واستقبل 17 هدفًا، ليصبح الفارق (6)، بينما سجل الأهلي 22 هدفًا واستقبل 20 هدفًا، ليصبح الفارق (2).

وأمام تلك الأرقام، فإنه في حالة تساوي الهلال والشباب والأهلي في النقاط، مع نهاية الجولة 15، فإن الهلال سيملك الأفضلية أيضًا بفارق الأهداف، ليصبح عمليًا هو "بطل الشتاء".
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