قبل جولة على نهاية الدور الأول.. الهلال بطل الشتاء في الدوري السعودي

ظفر الهلال، بلقب بطل الشتاء، في دوري السعودي، بعدما حسم صدارة الدور الأول، قبل الجولة الـ15 التي ستشهد انتهاء الدور الأول من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنطلق غدًا الأحد، منافسات الجولة 15 من دوري المحترفين، حيث سيلتقي الاتحاد بالنصر، ويحل الأهلي ضيفًا على الاتفاق، فيما يلتقي الهلال بمضيفه الفيصلي، والشباب مع الوحدة يوم الإثنين.





ويتزعم الهلال صدارة دوري المحترفين، برصيد 29 نقطة، فيما يحل الشباب وصيفًا بـ26 نقطة، بفارق الأهداف عن الأهلي، صاحب المركز الثالث.





ووفقًا لموقع "سعودي سبورت" فإن الهلال حسم لقب "بطل الشتاء"، حتى في حالة الخسارة أمام الفيصلي بالجولة 15، وفوز الشباب والأهلي على الوحدة والاتفاق.



