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صدور الترجمة الفرنسية لرواية حدث فى برلين لـ هشام الخشن

السبت 23/يناير/2021 - 01:21 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدرت حديثا عن الدار المصرية اللبنانية الترجمة الفرنسية لرواية الكاتب هشام الخشن "حدث في برلين"، والتي كانت قد صدرت عن نفس الدار في نسختها العربية في العام 2018، بترجمة أنجزتها المترجمة رندة هنري بركات.


تدور أحداث الرواية في الفترة ما بين نهاية الخمسينات وبداية الستينات امتدادا إلى تسعينات القرن الماضي، وتتمحور الفكرة الرئيسية للرواية حول هروب فلول النازيين خلال هذه الفتره من ألمانيا ولجوئهم لمصر ودول أخرى حول العالم، والصراع الهائل بينهم وبين الموساد الإسرائيلي، وعمليات المطاردة المستمرة لهم من قبل إسرائيل والتي لم تتوقف حتى الآن لمن مازالوا منهم على قيد الحياة.


جدير بالذكر أن هشام الخشن هو مهندس مدني وروائي مصري من مواليد القاهرة 1963، بدأ مشواره الأدبي عام 2010، بالمجموعة القصصية "حكايات مصرية جدا" ثم روايتى "ما وراء الأبواب" و"7 أيام في التحرير" عام 2011، كذلك رواية "آدم المصري" عام 2012، والمجموعة القصصية "دويتو" عام 2013، فيما صدرت له رواية "جرافيت" عام 2014، والتي وصلت للقائمة الطويلة لجائزة الرواية العربية "البوكر" عام 2015 فضلا عن رواية " تلال الأكاسيا" الصادرة عام 2015. كما صدر له مؤخرا رواية "شلة ليبون".
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