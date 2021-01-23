صدور الترجمة الفرنسية لرواية حدث فى برلين لـ هشام الخشن

صدرت حديثا عن الدار المصرية اللبنانية الترجمة الفرنسية لرواية الكاتب هشام الخشن " حدث في برلين "، والتي كانت قد صدرت عن نفس الدار في نسختها العربية في العام 2018، بترجمة أنجزتها المترجمة رندة هنري بركات.









تدور أحداث الرواية في الفترة ما بين نهاية الخمسينات وبداية الستينات امتدادا إلى تسعينات القرن الماضي، وتتمحور الفكرة الرئيسية للرواية حول هروب فلول النازيين خلال هذه الفتره من ألمانيا ولجوئهم لمصر ودول أخرى حول العالم، والصراع الهائل بينهم وبين الموساد الإسرائيلي، وعمليات المطاردة المستمرة لهم من قبل إسرائيل والتي لم تتوقف حتى الآن لمن مازالوا منهم على قيد الحياة.







