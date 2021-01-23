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فيديو جراف

فيديو جراف .. تفاصيل مشروع الفيروز بعد افتتاح الرئيس السيسي له

السبت 23/يناير/2021 - 04:56 م
مشروع مزارع الفيروز
مشروع مزارع الفيروز
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ايمان عبداللطيف
مشروع الفيروز للاستزراع السمكى ببورسعيد الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد الأكبر من نوعه فى الشرق الاوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يساهم المشروع العملاق كقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.


ولمزيد من التفاصيل حول مشروع الفيروز الذي افتتحه الرئيس السيسي شاهد الفيديو جراف التالى.
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