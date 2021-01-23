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وزير الزراعة: ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم لـ57%

السبت 23/يناير/2021 - 01:35 م
السيد القصير، وزير
السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي
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فرح علاء الخولي
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اهتمام الدولة بمشروعات الثروة الحيوانية ومن بينها تحسين السلالات والمشروع القومي لإحياء البتلو، والذي أولت له الدولة عناية كبيرة، نظرا لقدرته على خفض الفجوة وتحقيق التوازن في أسعار اللحوم، وتوفير فرص عمل لصغار المزارعين والمربين من أبناء الريف، ورفع مستوى معيشتهم.


وقال وزير الزراعة، في كلمته خلال افتتاح الرئيس السيسي مشروع الفيروز بشرق بورسعيد، إن إجمالي التمويل الذي تمت إتاحته للمشروع القومي للبتلو بلغ حتى اليوم حوالي 4.1 مليار جنيه، مقدمة من البنوك وجهات مشروعات الخدمة الوطنية، والجانب الأكبر منه وقدره 3.6 مليار جنيه كان في عام 2020 فقط.


وأضاف أن إجمالي التمويل التي تم منحه لصغار المربين بلغ  3.2 مليار جنيه، استفاد منه أكثر من 19 ألف مربٍ، بعدد رؤوس بلغت أكثر من 221 ألف رأس في كل المحافظات بالجمهورية.


ولفت إلى أن ما تم منحه في 2020 يقترب 3 أضعاف ما تم منحه خلال الـ 3 سنوات السابقة من 2017 إلى 2019، وهو الأمر الذي ساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم، التي ارتفعت إلى 57%.
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