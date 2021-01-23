ريهام الزيني تكتب: هل من خيال علمي في التحليل الاستراتيجي؟!





في موضوع مقالنا اليوم سوف اطرح عليكم ملفا نادرا التناول في مجال التحليل السياسي والاستراتجي،حيث تجادل فيه نخبة كبيرة من الخبراء في مختلف المجالات،فلا يوجد من يتصدي له بطريقة مباشرة،ولم يكتب تحته كل ما يليق به أو يعبر عنه تعبيرا جليا واضحا،فدعونا ننتقل إلى صلب الموضوع الذي يتمحور في الاتي:-





هل هناك وجود لشيء اسمه“خيال علمي”

حين يتعلق الامر بالتحليل الاستراتيجي؟!.





مبدايا لابد ان نفهم جيدا ونتعرف أولا علي تلك المفاهيم المتداخلة مع مصطلح"الخيال"،فدعونا نسرد لكم ونتعلم ونفتش فى تلك الكلمات عن ما قد يثير عقولنا،بداية من تعريف الخيال العلمي مفرقة بذلك بين التنبؤ العلمي والتنبؤ الغيبي موضحة معني التحليل الاستراتيجي:-





الخيال العلمي،يعتبر حالة العقل في أقصى درجة للمرونة اللازمة لاختراق المجهول،فلا يمثل تخمينا بل تصورات تستند إلى مؤشرات علمية.





التنبؤ العلمي،لا ينبع من فراغ بل من أحكام الكون وسنن الحياة وسلوكيات الإنسانية.





التنبؤ الغيبي،يأخذ أساليب غير علمية مثل العرافة والتنجيم ووخرافات يعتقد المرء بصحتها دون أي أساس علمي.





بينما التحليل الاستراتيجي،هو"مجموعة من الادوات التي تسهم في زيادة الاهتمام بالبعد التحليلي لما وراء الحدث،والغاية منه كشف مكامن صانع القرار وأسرار الإستراتيجية عبر فك شفراته الشخصية،ومن ثم معرفة نوايا العدو استعدادا لوضع الخطط اللازمة التي تكفل مواجهته.





ومن هذا المنطلق تحديدا نستطيع القول،ان ما يشهده العالم من تطور هو نتيجة القدرة علي التخيل،وهذا الخيال مقدمة الي ما يسمي"علم المستقبليات"،من خلال"تصميم او تخطيط سيناريوهات"تتوقع استراتيجيات عديدة لهذة الخيلات.





فالفرق بين انسان واخر هو العقل الذي يعد الاداة الوحيدة التي تمكنه من التخيل،ومن ثم يصبح لديه القدرة على تطوير ما يتخيله من مجرد سيناريو خيالي إلي واقع ملموس.





فهناك مرحلة يتخيل فيها الانسان كل الادوات التي تمكنه من تنفيذ اهدفه ومخططاته عن طريق عرض هذة التخيلات علي متخصصون لتحويل بعض هذة التخيلات إلي نظريات ومن ثم يتم ترجمتها الي واقع،ويبقي معظمها في الادراج إلي ان يأتي اخرون في سياق زمني آخر يتمكنون من تحويل هذة التخيلات إلي نظريات قابلة للتنفيذ.





وعلى ضوء الحاجة الملحة للتصدي لسلسة الحروب التي يشهدها العالم،بدات هناك محاولات لفهم الاتجاهات المتغيرة للعلاقات الدولية،ومن ثم الحاجة لتطوير اساليب الحرب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.





وعلي ضوء ما سبق نستطيع القول،ان ما يشهده العالم من صراعات هو نتاج طبيعي لما يتم الترويج له وخصوصا من خلال افلام الخيال العلمي،وهذا ينطبق بالتأكيد على سيناريوهات افلام هوليوود التي بدأت كلها على شكل افلام خيال علمي،ومن ثم تم تدويلها الي ان اصبحت واقع ملموس.





ولذلك مخطيء من يعتقد انه لا وجود لشيء اسمه(خيال علمي)حين يتعلق الامر بالتحليل الاستراتيجي،حيث أن هذا الربيع العبري الماسوني الذي يشهده العالم هو نتاج حتمي لقصور كبيرة في المخيلة السياسية العالمية في ظل عجز بعض العقول البشرية عن تنمية الخيال السياسي والعلمي لديها،حتي اصبحت عائقا أمام التحديات التي تواجهها.





اذن للخيال العلمي تأثير واضح في الوصول الي تحليلات استراتيجية واقعية،حيث أن محاولات تصحيح الأوضاع غير المرضية تنبع غالبا من الخيال أكثر من كونها صادرة من قلب التحليل الطبيعي لسير الأحداث.





وفي النهاية نتوصل إلى أن ما يتم تجسيده تحت مسمي الخيال العلمي ليس مجرد (رؤي خيالية) عابرة للانبهار والذهول فقط،بل يعتبر اداة من ادوات التحكم عن بعد من خلال (رؤية واقعية) ذات بعد عميق،تم اعدادها مسبقا،وذلك من خلال عرض يمكنه محاكاه المستقبل بدقة فائقة،لتهيئة العقل الواعي للبشر لتطوير او لتدمير قادم،وذلك تنفيذا لما ما تم التخطيط له،وللاسف نحن غالبا ما نكون بمثابة المتفرج المنفذ لهذة المحاكاه وخصوصا اذا كانت لتدمير البشر.





لا غنى عن إعمال العقل فى الفهم الصحيح للاحداث،فدعونا نستخدم افكارنا ونصمم قانونا يمكننا من ان نبدأ بأنفسنا وننطلق لإعادة قراءة الاحداث بشكل اكثر واقعية بعيدا عن ضمير مستتر تقديره ميت،نتيجة تحليلات وتصرفات وسلوكيات سياسية وحجم مغالطات منطقية تطرح علي الساحة من قبيل التضليل الاعلامي أو حتى الوهم السياسى.





وفي الختام لا أستطيع أن أقول إلا أنني قد قمت باختيار هذا الموضوع لإيماني العميق بحجتي،ولذلك قمت بالسعي بكل ما أوتيت من علم للاهتمام بالبعد التحليلي لما وراء الاحدث،وتوضيح وجة نظري المتواضعة بنقد عميق وتفنيد لكل الحجج الواهية،وتسليط الضوء على كافة الثغرات التي يمكن ان تقدم للاحاطة الكاملة بحلول ومقترحات اثناء النظر في موضوع من شأنه أن يقوم بتوسيع مدارككم،وفهم جانب خطير من حقيقية المشهد السياسي المعقد بشكل اكثر عمقا.









فانا لا احط او اقلل من تحليل أحد للمشهد العالمي المختلط،ولكن ما قمت بعرضه هو أن رؤيتي لهذا الموضوع قد تختلف.





وفي المجمل يمكننا القول بأن هذا المقال سيمثل اضافة لبنة في مجال التحليل الاستراتيجي،حيث يفتح المجال أمام القارئ والممارس للعمل السياسي لفهم حقائق غائبة وصادمة خطيرة وهي ان لافلام الخيال العلمي دور رئيسي في فيما يحدث في محيطنا الإقليمي والدولي الان.





لهذا اختتم مقالي بدعوة لكل مواطن،فلنبادر بالحكم على الواقع،مقيمين محكمة الضمير الوطني والانساني،وذلك بضرورة استخدام استراتيجية الخيال العلمي في التحليل السياسي والاستراتجي،حيث من شانه ان يساعدك في اعادة قراءة المشهد العالمي من منطلقات مختلفة جوهريا عن السائد والمتكرر،فلا ننكر أن (تربية سياسية وطنية صالحة) أنبتت (إنسانية وطنية مسؤولة) لا يمكن التحكم فيها.