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ثقافة

رؤية للنشء تصدر حكايات فردوس وسماحة لـ محمد ناصف

السبت 23/يناير/2021 - 01:44 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

عن سلسلة رؤية للنشء، صدر مؤخرا سيناريو مصور للأطفال تحت عنوان حكاية فردوس و سماحة للكاتب محمد عبد الحافظ ناصف ورسوم الفنان عبد الرحمن بكر، تصدر سلسلة رؤية للنشء عن وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين وزارتى الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم و وزارة الأوقاف برئاسة  د. محمد مختار جمعة الذى يبحث عن آليات جديدة للخطاب الدينى فى أشكال جديدة ومتنوعة منها مجلة الفردوس وسلسلة رؤية للنشء والمنصات الرقمية المختلفة والمتنوعة، وتقوم الهيئة العامة للكتاب برئاسة اد هيثم الحاج على بطباعة السلسلة وتتولى وزارة الأوقاف التجهيز وحقوق الملكية الفكرية للكتاب والفنانين واختيار الكتب المناسبة للسلسلة، وتتولى الدكتورة هدى حميد مدير الإعلام بوزارة الاوقاف الإشراف العام على سلسلة رؤية للنشء.


الجدير بالذكر أن فردوس وسماحة من الشخصيات الدائمة التى تقدمها مجلة الفردوس التى تصدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأمانة الدكتور هشام عبد العزيز ، وهى سيناريوهات مصورة منفصلة متصلة تتناول حكاية كل شهر  تؤكد على النواحى الأخلاقية والسلوكية والجمالية التى يحتاجها الأطفال ، وذلك فى سياق قصصى محبب وشيق للأطفال ، ويحتوى الكتاب على أربع عشرة قصة مصورة تتناول موضوعات حياتية آنية مثل الكورونا والمناسبات المختلفة؛ وهى عمارتنا، المباراة، كتاب الشيخ شحاتة، هجرة الذنوب، سنة سعيدة، فى معرض الكتاب، العيد والطعام، فى بيتنا إنسان آلى، تبقى كل شيء، حلوى المولد، أنا والخريف، آيس كريم، نظافة الآخرين، وحدى بالحجرة.

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