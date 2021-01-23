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حوادث

بمناسبة عيد الشرطة الـ 69.. زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون

السبت 23/يناير/2021 - 01:39 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
أعلنت وزارة الداخلية عن منح جميع السجناء زيارة استثنائية، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26/1/2021 وحتى يوم الأحد الموافق 25/2/2021.


يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بــ "عيد الشرطة الــ 69"، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.


كما يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
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