بمناسبة عيد الشرطة الـ 69.. زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون

أعلنت وزارة الداخلية عن منح جميع السجناء زيارة استثنائية، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26/1/2021 وحتى يوم الأحد الموافق 25/2/2021.



