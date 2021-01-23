بمناسبة اليوم الدولي للتعليم.. وزير التربية البحريني: ما حققته المملكة فى 2020 إنجاز مشرف.. فوزنا بجائزة سالم العلي الصباح للمعلوماتية.. نجحنا في توفير وسائل تعليم متنوعة وملائمة للظروف الحالية

وزير التعليم البحريني فى تصريح لوكالة أنباء البحرين:

التوجه التعليمي القادم يتمحور حول الذكاء الاصطناعي

تعلم منصة إلكترونية وتطبيق ذكي

جهود تعزيز التعاون الإقليمي والدولي كثيرة ونوعية









بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، ك شف الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم البحريني، عن رصد الوزارة لأكثر من 36 مليونا و800 ألف زيارة من البحرين والعالم للبوابة الإلكترونية حتى الخميس 21 يناير الجاري، إلى جانب تقديم 3104 حصص مركزية للصفين الثالث الإعدادي والثانوي، مؤكدا أن تشجيع الاستثمار في التعليم الخاص ورفع عدد المدارس فيه إلى 79 ورياض الأطفال إلى 157.









ولفت إلى نجاح الوزارة في اتخاذ إجراءات فورية شاملة ساعدت على استدامة تعليم 146,510 طالب وطالبة في 207 مدرسة حكومية، والمتابعة والرقابة على تقديم الخدمات التعليمية لعدد 83,603 طالب وطالبة بـ79 مدرسة خاصة، إلى جانب آلاف الطلبة برياض الأطفال ومؤسسات التعليم العالي.









جاء ذلك في مقابلة مع وكالة أنباء البحرين، بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الموافق للرابع والعشرين من يناير، إذ أوضح النعيمي أن ما حققته مملكة البحرين في العام 2020 على صعيد مواجهة تحدي جائحة كورونا في المجال التعليمي يعد إنجازًا مشرفًا، لم يكن ليتم دون وجود الدعم الكبير من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ، وبمساندة وجهود فريق البحرين برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.









وأكد وزير التعليم أن التوجه التعليمي القادم والذي يتمحور حول الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والنانو تكنولوجي، مشيرا إلى تبني أسلوب الخريطة التعليمية المتطورة، وإيجاد مبادرات نوعية وبرامج لتدوير المسيرة التعليمية انسجاما مع المهارات المطلوبة للعيش في القرن الحادي والعشرين، وأوضح قرب استلام الوزارة هذا العام لمبنى أكاديمي في كل من مدرسة الرفاع الغربي الإعدادية للبنات ومدرسة سمو الشيخ محمد بن خليفة الابتدائية الإعدادية للبنين.









وقال إن الوزارة واصلت خلال الفصل الدراسي الماضي جهودها الجبارة التي بدأتها منذ تفشي الجائحة في الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي، مع التوسع الكمي والنوعي في الخدمات التعليمية المقدمة لطلبة مملكة البحرين بجميع مراحلهم الدراسية، وعلى اختلاف قدراتهم واحتياجاتهم، سواءً عن بعد أو بالتعلم المدمج الذي يشتمل على الحضور الجزئي للمدرسة، لضمان إيصال الحق في التعليم للجميع، حيث نجحنا في إيصال الخدمة التعليمية الحكومية لـ 146,510 طالب وطالبة موزعين على 207 مدارس حكومية، إضافة إلى أداء دور الرقابة والمتابعة للمؤسسات التعليمية الخاصة بمختلف مراحلها، لضمان سير العمل فيها بالصورة المطلوبة، بما في ذلك التأكد من وصول الخدمة التعليمية لـ 83,603 طالب وطالبة بـ79 مدرسة خاصة، إلى جانب آلاف الطلبة برياض الأطفال ومؤسسات التعليم العالي.









وأضاف وزير التعليم البحيريني: "حققنا نتائج مشرفة في هذا المجال، وتبرهن على ذلك عدة مؤشرات وإنجازات محلية وخارجية، ومن أهمها وآخرها فوز مملكة البحرين بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، في دورتها العشرين المقامة بدولة الكويت الشقيقة، وذلك عن مشروع البوابة التعليمية (تعلم) لوزارة التربية والتعليم، والذي اختير ضمن أفضل المشاريع التقنية لعام 2020م في مجال التعليم، كمنصة إلكترونية وتطبيق ذكي، وتمنح هذه الجائزة لأفضل المشاريع التقنية المتميزة بالإبداع والابتكار، ويتنافس عليها الأفراد والمؤسسات على الأقطار العربية، حيث يتم التقييم بناءً على معايير الابتكار والتصميم والمحتوى والتفاعل، وفقا للمقاييس المعمول بها عالميًا فيما يخص مدى جودتها، وشموليتها، وتنوعها".









وأكد الدكتور ماجد النعيمي أن الوزارة نجحت في توفير وسائل تعليم متنوعة وملائمة للظروف الحالية، بما فيها البوابة الإلكترونية التي تجاوز عدد الزيارات لها حتى الخميس 21 يناير الجاري أكثر من 36 مليونا و800 ألف زيارة من البحرين والعالم، لما تضمه من كم كبير ومتنوع ومتجدد من الدروس والإثراءات والأنشطة والتطبيقات والكتب المدرسية ونسخ الاختبارات السابقة، وخدمة التواصل بين المعلمين والطلبة في حلقات نقاشية تعليمية لتبادل الآراء والأفكار، فهي عبارة عن مجتمع رقمي كبير للتعلم، يستخدم أسلوب المحاكاة وبيئات التعلم التفاعلية لتمكين الطلبة من تطبيق مهاراتهم المعرفية ومهاراتهم المكتسبة من عملية التعلم.









وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة عممت في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري تقنية الفصول الافتراضية الرقمية على جميع المراحل والصفوف الدراسية، بعد أن كانت مقتصرة خلال الفصل الثاني من العام الماضي على الصفوف من الثالث الإعدادي إلى الثالث الثانوي، حيث أسهمت في تعزيز إمكانية التواصل المباشر الحي والتفاعلي بين المعلمين وطلبتهم، وسط أصداء إيجابية من المعلمين والطلبة وأولياء الأمور، إذ بلغ عدد الحصص الافتراضية المركزية خلال هذا الفصل للثالث الإعدادي والثانوي 3104 حصة، بجانب آلاف الحصص المنفذة داخليًا بالمدارس للصفوف الأدنى، كما تم اتخاذ التدابير الضرورية للعودة المدرسية الآمنة، وتطبيق خيار التعلم المدمج، بالتعاون مع الجهات المختصة.









وعلى صعيد تطوير المنشآت التعليمية، قال الدكتور ماجد بن علي النعيمي إن الوزارة أنشأت بالتعاون مع الجهات المختصة بالمملكة، في الفترة من 2016 حتى 2020 (8) مدارس جديدة، كما أنشئ طابق إضافي بمدرسة السلام الابتدائية للبنات، ومبنى أكاديمي وصالة متعددة الأغراض بمدرسة الرفاع الغربي الابتدائية للبنات، ومبنى إداري وأكاديمي بمدرسة المحرق الابتدائية للبنات، وجار العمل على مبنى أكاديمي في كل من مدرسة الرفاع الغربي الإعدادية للبنات ومدرسة سمو الشيخ محمد بن خليفة الابتدائية الإعدادية للبنين ومتوقع استلامهما في 2021، وتعتبر التصاميم الجديدة للمدارس الحكومية مبتكرة وتواكب الخطط الاستراتيجية للوزارة، وتتفق مع المعايير العالمية وصديقة للبيئة.









وأضاف أن مشاركة وزارة التربية والتعليم بدأت في دراسة التوجهات الدولية للعلوم والرياضيات، منذ عام 2003م، وواصلت هذه المشاركة تباعا، في الأعوام 2007 و2011م و2015م، وصولا إلى آخر مشاركة في العام 2019م، وذلك للتعرف على مركز طلبتنا، مقارنة بأقرانهم في العالم، من حيث اكتسابهم للمهارات والمعارف الأساسية في العلوم والرياضيات، والتعرف على العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي، بغرض المساعدة على تحسين تعليم وتعلم هاتين المادتين، وقياس أداء الطلبة في مادتي الرياضيات العلوم، وفق معايير الإنجاز التعليمية الدولية.









وتطرق الوزير إلى مشروع هيكل الوزارة التنظيمي الجديد، ودوره في الدفع بالمسيرة التعليمية حيث أشار إلى أن عمل الشركة التي تعاقدت معها الوزارة لم يقتصر على مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة وللمدارس الحكومية، فحسب، بل شمل أيضًا مراجعة جميع العمليات والمخرجات وتقييمها واقتراح عددٍ من المبادرات الهادفة إلى تطوير الهيكل التنظيمي، من أجل تطوير السياسات المتعلقة بالتعليم المبكر، وتحديث المناهج وأساليب الاختبارات وتطوير المعايير والكفايات، وتطوير البنية التحتية للتعليم، وتحسين إجراءات التخطيط للاحتياجات من الموارد البشرية، كما تضمنت المراجعات المنجزة على هذا الصعيد مقارنة النظام التعليمي في مملكة البحرين بالنظم التعليمية في العالم، وتطوير الهيكل التنظيمي للمدارس الحكومية، بما يستجيب لمتطلبات التحسين والتطوير.









وأوضح أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بنسبة 100%، وتواصل الشركة وفرق العمل متابعة المبادرات التي تم إطلاقها ضمن هذه المرحلة، أما المرحلة الثانية من المشروع، فقد تم الانتهاء من العمل على تحقيق الأهداف التالية: استقلالية مجلس التعليم العالي عن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك بصدور المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، وإنجاز مشروع الهيكل الجديد للوزارة، ورفعه إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، ومناقشة الهياكل التفصيلية المقترحة لقطاعات الوزارة وإدارتها، وغير ذلك من الجوانب التي ترتبط بالعملية التعلمية، والانتهاء من موضوع تحديد مسؤولية الإشراف على امتحانات الصفين 9 و12 من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب، بتقليص عددها وإعادة توزيع الأدوار بشكل يخدم تحسين العملية التعليمية، تطوير آلية تنظيم وضبط الإنفاق على مستوى المدارس الحكومية، ومركزية المشتريات بالوزارة، ومتابعة أعمال الصيانة الطارئة والجزئية، وضع الإطار التنظيمي الموحد للتعليم المبكر (رياض الأطفال) وتطوير مناهجه، تحديد النسب المثلى لإعداد الطلبة مقابل كل معلم في المراحل التعليمية المختلفة، وفقًا للمعايير العالمية المستجدة، وتطوير المنصة الرقمية الوطنية للتعليم عبر الإنترنت والخدمات التعليمية الرقمية.









أما على صعيد التعليم العالي، فإن جهود تعزيز التعاون الإقليمي والدولي كثيرة ونوعية، ومنها اتفاق مجلس التعليم العالي مع مجلس الاعتماد البريطاني على تنفيذ برنامج الاعتماد الأكاديمي المؤسسي لجميع مؤسسات التعليم العالي المحلية، عبر فحصها بصورة شاملة، تمهيدًا لمنحها الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، في حال استيفائها للمعايير المطلوبة، وفقًا للجدول الزمني المعتمد لفحص جميع المؤسسات، مع الإشارة إلى أن معايير الاعتماد الأكاديمي تغطي جوانب أساسية ومتنوعة في عمل مؤسسات التعليم العالي، مثل الحوكمة والاستراتيجية والإدارة المالية والتنظيم الأكاديمي والإداري والتعليم والتعلم والتقييم والبحث العلمي والمنح الأكاديمية والابتكار وقبول الطلبة والخدمات المساندة والمباني والمرافق والتحسين المستمر وغير ذلك.











كما تعاون مجلس التعليم العالي مع الأكاديمية البريطانية للتعليم العالي لتنفيذ برنامج تمهين أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والإقليمية والخاصة، والذي يهدف إلى التطوير المهني وفق معايير تدريبية عالمية، بما يؤهل هذه الكوادر للتقدم للحصول على زمالة أكاديمية التعليم العالي البريطانية، التي تعدّ اعترافا دوليًا بمهنية الحاصل عليها بالخبرات والمهارات في مجال التعليم والتعلم في التعليم العالي.









وأكد الوزير دعم وزارة التربية والتعليم وتشجيعها للاستثمار في التعليم الخاص، حيث وفرت جميع التسهيلات للراغبين في إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة، شريطة استيفاء الشروط والقوانين والمعايير المحددة قانونًا، بما أسهم في ارتفاع مستمر في عدد هذه المؤسسات، حتى بلغ عدد رياض الأطفال حاليًا 157 روضة، إلى جانب 79 مدرسة خاصة، وهناك عدة معاملات في طور الإجراء للحصول على ترخيص إنشاء مؤسسات إضافية بإذن الله.







