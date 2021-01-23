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فن

بعد وفاته.. صدى البلد يعيد نشر ندوة المنتج الراحل ميدو منيب

السبت 23/يناير/2021 - 01:59 م
صدى البلد
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آيه عاطف - محمد نحلة
حل المنتج ميدو منيب ضيفا على موقع "صدى البلد" في عام 2018، في آخر ظهور له مع الموقع، قبل أن يغيبه الموت فجر اليوم السبت، عن عمر ناهز 41 عاما، إثر إصابته بنزيف في المخ

  ونعيد نشر أبرز تصريحاته أثناء الندوة من خلال السطور التالية:

أعرب المنتج ميدو منيب، عن سعادته بنجاح أغنية "100 راجل" من ألبوم هايدى موسى الجديد، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع أن يقدم الأغنية كأغنية رئيسية للألبوم لكنه فضل فى النهاية "حنية الدنيا" عليها. 

وأشار "منيب" خلال ندوة "صدى البلد" إلى أن كثيرا من الجمهور اعتقد أن هايدى موسى ترد على رامى صبرى بعد إطلاقه أغنية "الراجل".

وقال المنتج ميدو منيب، إنه تعمد تقديم هايدى موسى بشكل جديد وأقنعها أن تقوم بتصوير كل الأغانى بطريقة المينى كليب.

وأضاف أنه ابتعد عن فكرة تقديم الأغنية والصورة الثابتة، وفضل أن يقدم أمرا مختلفا وجديدا ويجذب الجمهور، مشيرا إلى أنه صور الأغانى فى أكثر من مكان.



أما الفنانة هايدى موسى فقالت إنها اختارت الأغنية بنفسها وهى تجمع بين الشرقى والشعبى الشيك وراهنت نفسى على تقديمها بشكل مختلف.

وأضافت أن الأغنية انتصار لكل البنات وقامت هايدى بغناء الأغنية.
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