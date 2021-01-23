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محافظات

محافظ بني سويف: 124 ألفا و482 طلب تصالح على مستوى المحافظة

السبت 23/يناير/2021 - 02:26 م
ديوان محافظة بني
ديوان محافظة بني سويف
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محمد عبدالحليم

أعلن  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تم تقديمها "حتى اليوم"قد بلغ 124 ألف و482 طلبا على مستوى  المحافظة، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل ،وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقى الطلبات لمدة  3 أشهر طبقا لقانون التصالح ،والذي تضمن أن يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح "جدية" إذا ماقام بالسداد خلال يناير الجاري،بينما يسدد 35%  إذا قام بالسداد خلال فبراير القادم ، وتصل إلى 40%  إذا تم السداد خلال مارس المقبل.

 ووجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.

وشدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة .
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