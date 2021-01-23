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وزير الزراعة: الدولة وجهت بتوفير الدعم الكامل لتطوير مراكز إنتاج الألبان

السبت 23/يناير/2021 - 02:13 م
السيد القصير، وزير
السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي
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ياسمين القصاص

وجه السيد القصير، وزير الزراعة والاستصلاح الزراعى، الشكر إلى الرئيس السيسي على الدعم المتواصل من أجل تمويل مشروع التحسين الوراثى للحوم الذي يعد محورا رئيسيا، وخاصةً مع تجميع مراكز الألبان التى تؤدي إلى تنمية حقيقية فى القري.

 

وأضاف وزير الزراعة والاستصلاح الزراعى، خلال افتتاح الاستزراع السمكي شرق بورسعيد، أن محاور التنفيذ فى قطاع الإنتاج الداجنى، ترتكز على البدء بإنشاء قاعدة بيانات وحصر لجميع المنشآت التى بلغت حوالى 38 ألف منشأة، مشيرا إلى أنه تم اعتماد وتسجيل 14 منشأة معزولة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان لأول مرة منذ عام 2006، لافتا إلى أنها تساعد على تصدير بعض الدواجن والمنتجات الخاصة بها.


وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح مشروع "الفيروز" للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن الدولة المصرية لن تضيع أحدًا، لافتا إلى أن البحيرات التي تنتج الأسماك من الممكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى. 

وأشار إلى المواطنين فى غرب القناة من الممكن أن يتوافدوا على شرق التفريعة ببورسعيد خاصة أن الحكومة قامت بتدشين مشروعات سكنية فى مدينة السلام، معقبا "لو عايزين استثمار أهو معمول بشكل طبقا للمواصفات، وعايز فترة سماح نديك بس عيش هنا، واحنا مش هنسيب سينا لكن تعالوا معانا".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

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