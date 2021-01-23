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أخبار العالم

تسجيل أكثر من 661 ألف إصابة بكورونا حول العالم خلال 24 ساعة

السبت 23/يناير/2021 - 01:49 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت، عن تسجيل مختلف دول العالم أمس الجمعة أكثر من 661 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و16 ألفا و380 حالة وفاة. 

وتستعد السلطات الصينية لإجراء اختبارات على مليوني مواطن في غضون 48 ساعة في أكثر مناطق العاصمة بكين كثافة سكانية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في جميع أنحاء البلاد.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، السبت، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 107 إصابات جديدة بينها 90 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 56 حالة في هيلونججيانغ و15 حالة في خبي و13 في جيلين وثلاث حالات في كل من شنجهاي وبكين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 88911 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4635 شخصا. 

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج الـ17 تم تسجيلها بواقع 8 حالات في شنجهاي و4 حالات في شانشي، وحالتين في جيانغسو وحالة واحدة في كل من هونان و قوانغدونغ وسيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4589 حالة غادر منها 4296 حالة المستشفيات بعد شفائهم. 

وأضافت اللجنة أن 31 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82526 شخصا، وأن 36503 أشخاص كانوا مخالطين لمرضى ما يزالون يخضعون للملاحظة الطبية. 

وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 99 حالة جديدة بدون أعراض بينها 10 حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 961 حالة منها 270 وافدة من الخارج. 
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