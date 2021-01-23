يستهدف سفنا ومنشآت اقتصادية.. تحالف دعم الشرعية في اليمن يتصدى لزورق بحري حوثي

أعلن ‏تحالف ‎دعم الشرعية في ‎اليمن، اعتراض زورق مفخخ أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه ‎السعودية لاستهداف منشآت اقتصادية وسفن تجارية.





كما تصدى التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، لهدف جوي معادٍ، أطلقته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في تجاه مدينة الرياض السعودية.





ومن ناحية أخرى، تواصل منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهودهما المشتركة لمكافحة سوء التغذية لدى الأطفال في اليمن من خلال الحفاظ على استمرارية خدمات التغذية الأساسية وتعزيز وصول السكان الأكثر ضعفًا إلى التدخلات المنقذة للأرواح.





وتهدف الشراكة الجديدة التي تم تمويلها بمبلغ 5,5 مليون دولار أمريكي إلى تقديم العلاج مجانًا لـ 23,428 طفلا دون سن الخامسة ممن يعانون من مضاعفات طبية ناتجة عن سوء التغذية الحاد في 90 مركزا للتغذية العلاجية في جميع أنحاء اليمن.





وسيتم من خلال هذا الدعم توفير حزم الدخول إلى مراكز التغذية العلاجية ومستلزمات المياه والصرف الصحي والنظافة لدعم رعاية الأطفال المقبولين ومرافقيهم الذين سيتلقون أيضًا المشورة الغذائية، ليبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين المباشرين من المشروع 46,857 شخصًا.