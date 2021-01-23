الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا حول مشروعات البنية التحتية والاستزراع السمكي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا، حول أبرز ما تم إنجازه في مشروعات البنية التحتية والاستزراع السمكي، وتطوير الثرورة الحيوانية.





وفي سياق آخر، قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية: إن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الانجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.





كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.





وأضاف المتحدث الرسمى، انه من المقرر أن يفتتح الرئيس أيضًا بالفيديو كونفرنس عددا آخر من المشروعات الخاصة بانتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، بالإضافة الى مشروعات للالبان والانتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.



