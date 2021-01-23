في عيدها الـ 69.. 3 تشريعات قدمها البرلمان لدعم الشرطة وأسر الشهداء

في ظل احتفال مصر بذكرى عيد الشرطة السنوية اليوم 25 يناير، وتكريمهم لقاء ما قاموا به من تضحيات فداء للوطن، لم يقف البرلمان ساكنا تجاه هذه الفئة، حيث قدم الدعم الكامل لهؤلاء الرجال وأسر الشهداء ومفقودي الحرب من خلال إصدار قوانين تعطيهم امتيازات خاصة.





ونستوضح فيما يلي أبرز القوانين التي وافق عليها البرلمان





1_ مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية





وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال الجلسة العامة ، على مجموع نصوص مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2019 أسوة بأصحاب المعاشات المدنية ومعاشات ضباط الشرطة على مستوى الدولة، وتم إرجاء أخذ الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة.





وتزيد المعاشات بموجب مشروع القانون بحد أدنى 150 جنيها أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.





وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي أن الزيادة المقررة على المعاشات العسكرية بموجب هذا المشروع وهي (15%)، تأتي في إطار تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمستفيدين من هذا القانون، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة وبذات الضوابط وهي (بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى مبلغ 900 جنيه شهريًا أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.





2- مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي العمليات الإرهابية وأسرهم





سعى مجلس النواب قبل عامين إلى تعويض أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة والجيش، بالموافقة على قانون صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الأمنية والإرهابية رقم 16 لسنة 2018.





ووفقا للمادة 5 من القانون: "يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين والمصابين، وعلى الأخص ما يلي:





توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.





توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.





تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية أخرى.





إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجانا.





توفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأي منها وكذا الدخول المجاني لكافة المتاحف والمنتزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.





توفير فرص الحج للمصاب ولوالى وأرامل أو زوج الشهيد أو المفقود.





توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.





ونصت المادة 6 من القانون علي فرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الآتية :

رخصة السلاح

رخصة القيادة بأنواعها

رخصة تيسير المركبات بجميع أنواعها

استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية

التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية

تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها

طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية

تأشيرات الإقامة للأجانب

تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها

كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية

عقود المقاولات والتوريدات الحكومية

ترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها

طلب حجز أرض أو وحدة سكنية من الأراضي التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة

وتؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.





3- مشروع قانون تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا





وافق مجلس النواب الجديد في جلساته الأولى، على أول مشروع قانون ببرلمان 2021 وهو تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.



