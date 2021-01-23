برلماني يطالب وزير الإعلام بتقديم استقالته بعد إدلائه بمعلومات كاذبة ومضللة أمام البرلمان

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب التحية والتقدير الى الهيئة الوطنية للصحافة على ردها الواضح والحاسم على ما ورد في بيان وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل أمام مجلس النواب وتكذيبها لبعض البيانات والمعلومات التى وصفتها بأنها غير دقيقة والمتعلقة بالهيئة الوطنية للصحافة التي تمثل الدولة في الصحافة المملوكة للدولة حسبما جاء على لسان وزير الدولة للإعلام، والتي يتعين تصحيحها وتصويبها.





وطالب " زين الدين " فى بيان له بمحاسبة وزير الدولة للاعلام لتضليله لاعضاء مجلس النواب بالإدلاء بمعلومات كاذبة وعلى غير الحقيقة امام البرلمان خاصة عندما ذكر وزير الدولة للإعلام في بيانه أن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية تبلغ 22 مليار جنيه أو يزيد لترد الهيئة الوطنية للصحافة بانه رقم غير صحيح وجب على الهيئة الوطنية للصحافة تصحيحه مراعاةً للدقة ولأهمية المؤسسات الصحفية القومية التي تمثل خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية وأحد الأعمدة الرئيسية في تثبيت أركان الدولة وتأكيدها أن مديونية المؤسسات الصحفية القومية دفتريًا طبقًا لآخر إحصاء في أغسطس 2020 مبلغ 6.8 مليار جنيه " أصل الدين "إضافة إلى الفوائد لتصبح اجمالي المديونية مبلغ 13،9مليار جنيه.





وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من وزير الدولة للاعلام تقديم استقالته ورد جميع الاموال والمبالغ والمكافآت والحوافز التى حصل عليها من منصبه كرئيس لمدينة الانتاج الاعلامى لأنه حصل عليها بالمخالفة للقانون معلنًا اتفاقه التام مع تأكيد الهيئة الوطنية للصحافة بأن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية هى ديون موروثة من فترات سابقة وليست حديثة العهد وتولي الهيئة اهتمامًا كبيرًا بدراسة ملف الديون وإيجاد حلول للسداد حرصًا منها على مستقبل الصحافة القومية وضرورة دعمها للنهوض بدورها الإعلامي والتثقيفي المنوط بها وادراكًا منها أن ذلك لن يكون إلا بفتح الملفات الشائكة التي توارثتها المؤسسات الصحفية على مدار سنوات طويلة ووضع حلول واقعية يمكن تنفيذها على أرض الواقع



