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رياضة

بعد خسارته أمام النرويج.. منتخب الجزائر لكرة اليد يزور الأهرامات

السبت 23/يناير/2021 - 02:02 م
منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
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عبدالله هشام
زار منتخب الجزائر الأول لكرة اليد ، اهرامات الجيزة وذلك على هامش مشاركتهم في بطولة كأس العالم التى تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ حتى ٣١ من شهر يناير الجاري.

وفي وقت سابق، اكتسح المنتخب النرويجي نظيره الجزائري ، في ثان جولات الدور الرئيسي بالمجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد ، رقم 27 للرجال - مصر 2021، بنتيجة 36 - 23.

وانتهى الشوط الأول، بتقدم منتخب "الأسود" بنتيجة 17 - 11، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وبهذه النتيجة حصل منتخب النرويج على نقطتين ورفع رصيده لـ6 نقاط يحتل بهم وصافة المجموعة، بفارق نقطتين عن المتصدر المنتخب الفرنسي، فيما لم ينجح محاربي الصحراء في حصد أي نقاط خلال الدور الرئيسي.

وحصل "ساندر ساجوسين" ظهير أيسر المنتخب النرويجي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وبعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء، وتسجيله لـ6 أهداف.

ومن المقرر، أن يلتقي المنتخب النرويجي في الجولة المقبلة مع نظيره الأيسلندي، فيما يواجه المنتخب الجزائري نظيره الأيسلندي.
بعد خسارته أمام النرويج.. منتخب الجزائر لكرة اليد يزور الأهرامات
بعد خسارته أمام النرويج.. منتخب الجزائر لكرة اليد يزور الأهرامات
بعد خسارته أمام النرويج.. منتخب الجزائر لكرة اليد يزور الأهرامات
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