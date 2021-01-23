الخدمة الوطنية: نسهم فى جميع المشروعات القومية بناء على توجيهات الرئيس السيسي

قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنه تماشيا مع جهود أجهزة الدولة المختلفة التى تقوم بالعديد من المشروعات العملاقة، الخاصة بالتنمية الشاملة فى الدولة المصرية، و بناءا على توجيهات الرئيس السيسي، يقوم جهاز الخدمة الوطنية بالمساهمة فى تلك الجهود بتنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف المجالات، سواء كان فى مجالات الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والحيواني والألبان.

وأضاف"مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية"، خلال افتتاح الاستزراع السمكي شرق بورسعيد، أنه يتم المساهمة فى مشروعات الداجني والمزارع السمكية، والعديد من المشروعات الغذائية، كما أن الوطنية تشارك فى المشروعات الثقيلة ومشروعات التعدين المختلفة، بالإضافة إلى العديد من أنشطة الخدمات المتخصصة.





وتابع: " نشرف لافتتاح سيادتكم لبعض المشروعات الإنتاجية فى العديد من المواقع ومنها المزراع السمكية والخدمات الصناعية فى شرق بورسعيد، وأيضا مشروعات الدواجن فى محافظة الفيوم، ومجمعات الرخام والجرانيت".

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بانشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.





كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.



