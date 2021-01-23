الصوفية: ما نشاهده اليوم بشائر خير وأمل للمنتجين في مصرنا الجديدة

أشاد الدكتور عبد الهادى القصبى ، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المشروعات الإنتاجية الضخمة فى جميع الاتجاهات بما يحقق الاكتفاء الذاتى ويمكننا من التصدير للخارج وهو ما يعنى تلبية احتياجات المصريين فى السوق المحلى.





وقال القصبي، في بيان، إن هذه المشروعات تضبط الميزان التجارى بتقليل الفجوة بين التصدير والاستيراد وهو ما يخدم الاقتصاد المصرى هذا ما يتطلع إليه نواب الشعب.



