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ديني

الصوفية: ما نشاهده اليوم بشائر خير وأمل للمنتجين في مصرنا الجديدة

السبت 23/يناير/2021 - 02:22 م
الدكتور عبد الهادى
الدكتور عبد الهادى القصبى
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محمود ضاحي
أشاد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المشروعات الإنتاجية الضخمة فى جميع الاتجاهات بما يحقق الاكتفاء الذاتى ويمكننا من التصدير للخارج وهو ما يعنى تلبية احتياجات المصريين فى السوق المحلى.

وقال القصبي، في بيان، إن هذه المشروعات تضبط الميزان التجارى بتقليل الفجوة بين التصدير والاستيراد وهو ما يخدم الاقتصاد المصرى هذا ما يتطلع إليه نواب الشعب.

وأضاف القصبى، أن تلك المشروعات الضخمة التى يفتتحها الرئيس تفتح المجال لفرص عمل جديدة وتوظف طاقات الشعب المصرى فى الإنتاج والتطوير لذا مانشاهده هو بشائر خير داعمة للمنتجين والمبدعين فى مصرنا الجديدة وفجر أمل ندعو الله من خلاله أن يحفظ بها مصر والمصريين.
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