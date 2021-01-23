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رياضة

شقيق رئيس الإسماعيلي يصل ملعب المحلة ويطالب العجوز بالفوز

السبت 23/يناير/2021 - 02:24 م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
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نانسي القاضي
وصل منذ قليل المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية وشقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلي إلي ملعب غزل المحلة لمؤازرة فريق الاسماعيلي قبل مباراة غزل المحلة المقرر إقامتها بعد قليل ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري العام.

وفور وصول  اجتمع  عثمان مع أحمد العجوز المدير الفني في لقاء اليوم وطالبه بالفوز في مباراة اليوم أمام أمام فريق غزل المحلة.

من جانب أخرى استقبل مسئولو ستاد غزل المحلة كلآ أحمد العجوز ومحمد فوزي استقبالًا حافل خاصة ان احمد العجوز كان المدير الفني للبلدية الموسم الماضي ومحمد فوزي حارس مرمي غزل المحلة السابق ، وتفقد عطية صابر ملعب المباراة قبل اللقاء الهام والمرتقب

يذكر أن احمد العجوز أعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الفلاحين كالآتي :

حراسة المرمي: محمد صبحي
الدفاع: محمود البدري ،، كاستيلو ،، الصحراوي ،، بيومي
الوسط: محمد عادل ،، دونجا ،، احمد مصطفى ،، احمد مدبولي ،
الهجوم: اري بابل ،،، فخر الدين بن يوسف
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