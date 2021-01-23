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رياضة

الأهلي يصرف 60 مليون جنيه للاعبيه قبل مونديال قطر

السبت 23/يناير/2021 - 02:36 م
الأهلي
الأهلي
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عبدالله هشام
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين قيام النادي الأهلي بصرف 60 مليون جنيه قبل السفر الى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. 

وكتب عمر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: النادي الاهلي يصرف ٦٠ مليون جنيه مقدمات تعاقد اللاعبين قبل السفر لبطولة كأس العالم للأندية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مغامرة خارج مصر عندما يحط الرحال الشهر المقبل لمواجهة الدحيل القطري في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية في قطر.

وتتمتع المباراة بطابع خاص حيث تستحوذ على اهتمامات الساحة الرياضية في الوقت الحالي، خاصة أن المواجهات العربية تحمل صبغة حماسية وندية تاريخية مع تقارب مستويات الفريقين.

الدحيل القطري المستضيف يشارك للمرة الأولى في البطولة آملا أن يتغلب على الأهلي ليواجه بايرن ميونخ، في لقاء تاريخي وحدث من الجيد أن تصبح فقط أحد طرفيه.

ويضم الدحيل القطري في صفوفه عدد من اللاعبين المميزين أبرزهم أحمد ياسر المحمدي القادم من الدوري الإسباني وصاحب المهارات العالية، ومهدي بن عطية مدافع يوفنتوس وبايرن ميونخ السابق، ويوسف المساكني اللاعب الدولي لمنتخب تونس.

ومن أبرز لاعبيه القطرين المهاجم صاحب الأصول السودانية المعز علي، ولاعب الوسط صاحب الأصول البرازيلية لويس جونيور.

ويعتبر الدحيل القطري بعيدا عن المنافسة خلال العام الحالي مع ابتعاد السد بالصدارة واقترابه من حسم لقب الدوري المحلي بقطر، وهو ما يؤكد أن نادي الدحيل ليس بقوة الأعوام السابقة.
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