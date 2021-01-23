من الإمارات إلى مصر والشرق الأوسط.. بدء انطلاق مبادرة لتمكين العقول العربية

انطلقت مبادرة "تمكين العقول" للأفراد والشباب والشركات والمؤسسات من دولة الإمارات العربية في كابيتال كلوب، دبي CAPITAL CLUB DUBAI، والتى تعد أول سلسلة فعاليات للقيادة والصحة النفسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2021.









أطلق المبادرة شريكات مؤسسة HAD Consultants، الداعمة لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمختصة في تنظيم مؤتمرات التمكين والقيادة، وهن أميريكا بهوغايتا، متخصصة نفسية في الأعمال ومدربة، وهالة بو علوان، المؤلفة والمحامية، والمحاورة داليا الكيلاني، المتخصصة في تنظيم المؤتمرات، بمشاركة على سلامة، رائد الأعمال مؤسس مجلة إمباور.









وأعربت مؤسسات المبادرة عن سعادتهن بإطلاقها، حيث صرحت داليا الكيلاني بأن السلسلة الأولى للمبادرة التى تم انطلاقها من الإمارات وستجوب مصر ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرحلة المقبلة، تهدف إلى تعريف مفهوم الصلابة العقلية، وتبرز استراتيجيات التعامل مع التحديات الشخصية والمهنية، كما تسلط الضوء على أهمية وتطوير الوعي الذاتي في المنازل والمدارس، وتشجع الأفراد والشباب على مواجهة المشاعر من أجل تحسين الصحة العقلية وخلق بيئات آمنة تسهل المناقشات وتبادل الخبرات والتمكين، وتحويل ثقافتنا إلى الوصول للرفاه سواء للأفراد أو الشركات.









فيما كشفت هالة بو علوان أن السلسلة الأولى من الفعاليات ركزّت كذلك على تحويل تركيزنا نحو الوعي الذاتي وهو ضروري جدا، وتحديد أهداف واضحة ومواجهة التحديات الخاصة بكل فرد ونشر التعاطف على نحو فعال واحاطة كل شخص بشبكة من الناس تلهمه، وكل هذا يحفز المكونات الرئيسية لتطوير الصلابة العقلية.









وقالت أميريكا بهوغايتا إن السلسلة المستقبلية لفعاليات المبادرة ستركز على إمكانية بناء مستويات أعلى من المرونة، وكيف يمكن للأفراد أن يشعروا بالتمكين والتنقل بين التحديات الحديثة التي تطرأ عليهم، وكذلك الصلة بين الذكاء العاطفي، والتعاطف، والمرونة، وتعريف ماهية العقلية المرنة والعلاقة بين المرونة والنجاح وكيف يمكننا عدم المساس بصحتنا العقلية عند بناء مرونة عقلية.







