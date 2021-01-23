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أخبار البلد

السيسى حقق المستحيل يتصدر تويتر بعد افتتاح عدة مشروعات ببورسعيد

السبت 23/يناير/2021 - 02:40 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج السيسى، وذلك بعد الإنجازات العظيمة التى أمر بإقمتها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

و جائت تغريدات المتابعين كالتالى :
-تخيل انك تصحي الصبح في أمان الله تلاقي الرئيس #السيسي في #بورسعيد بيصبح علي مصر بـ كام مشروع اول مره تسمع عنهم في حياتك، مش بقولك لسه هتتنفذ وحجر اساس والكلام دا، لا خالص دي مشاريع خلصانه وعلي المفتاح ي باشا.

-"الراجل دا راجع يعلمنا يعني أيه تشتغل في صمت"#تحيا_مصر 

-" مكنش نقدر نسمح اننا نفضل في ٢٠١٤ منغير كهرباء كامله في مصر، والان نصدر الكهرباء الي اغلب دول الجوار"

-عزيـز مصـر الرئيس / عبد الفتاح #السيسي 
#تحيا_مصر 


-مصر فى عهد #السيسى حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز والكهرباء زرعت مليون ونص فدان انشأت مليون وحدة سكنية وطورت اكتر من 150 منطقة عشوائية وتطور المنظومة الصحية والتعليمية وتحقق الاكتفاء الذاتى من المواد البترولية2023 ولأول مرة تنتج 9 ملايين طن من القمح تكفيها ذاتيا لانتاج رغيف الخبز.


-ما شاء الله تبارك الرحمنده #السيسي اللي حقق المستحيل الحمدلله على نعمة وجودك سيدي الرئيس#تحيا_مصر_وعاش_السيسي


كل يوم انجازات و تطوير بلدنا للأحسن بص شوف القطارات على مستوى عالمى وأخر نضافة ومزود بشاشة وواي فاي واسعار التكت  150-- 125 -- 100 مع #السيسي مش هتقدر تغمض عينيك.


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