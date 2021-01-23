ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد شامى يبرز لياقته البدنية من الجيم

السبت 23/يناير/2021 - 02:50 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
شارك الفنان أحمد شامى صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر شامى من الجيم مستعرضا لياقته البدنية أثناء ممارسته التمرينات الصباحية.

يذكر أن أحمد الشامى شارك فى مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، آيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة سى بى سى.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد شامي يستعيد ذكرياته مع فريق واما برسالة مؤثرة

شعور رائع.. شاهد أحمد الشامي يصف إحساسه أثناء الوقوف على المسرح

فكرة واحدة إيجابية.. أحمد الشامي يوجه رسالة لتشجيع متابعيه على الابتكار .. شاهد

أحمد الشامي وآيتن عامر يخطفان الأنظار على إنستجرام

أيام الزمن الجميل.. أحمد الشامي يستعيد ذكرياته بصورة من الأرشيف

أحمد الشامي ينشر أول صورة له من تصوير ابنته خديجة.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر

تباهى أمام زميله بجريمته.. طبيب فقد وظيفته ويواجه السجن لسرقته جرعات من لقاح كورونا

نداء عاجل من السفارة السعودية بروسيا لرعاياها

الرئيس السيسى يفتتح أكبر مشروع للاستزراع السمكي في الشرق الأوسط

الفار يكشف مفاجآة غير متوقعة عن المزارع السمكية.. فيديو

تعديل في الإيجارات القديمة.. 200 جنيه حد أدنى شهريا و10% زيادة سنوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياتك.. أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة