أسترا زنك تخفض تسليم جرعات فيروس كورونا لدول الاتحاد الأوروبي بسبب مشاكل في الإنتاج

حذرت شركة "استرا زنك"، دول الاتحاد الأوروبي من أنها ستخفض تسليم لقاح فيروس كورونا بنسبة 60 في المائة ، حيث سيتم تسليم 31 مليون جرعة في الربع الأول من هذا العام بسبب مشاكل الإنتاج.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يوجه هذا الانخفاض ضربة أخرى لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا في أوروبا بعد أن قامت شركة Pfizer Inc وشريكتها BioNTech SE بإبطاء إمدادات لقاحها هذا الأسبوع ، قائلة إن هذه الخطوة ضرورية بسبب العمل على زيادة الإنتاج.

وقال مسؤول كبير إن من المتوقع أن تقدم AstraZeneca حوالي 80 مليون جرعة إلى 27 دولة في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس.

وقال المسؤول إن AstraZeneca تخطط لبدء التسليم إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 15 فبراير ، بما يتماشى مع الخطط الأصلية.

وأكدت الشركة انخفاض عمليات التسليم دون إعطاء تفاصيل محددة عن حجم النقص.

قال متحدث باسم AstraZeneca: "الأحجام الأولية ستكون أقل مما كان متوقعًا في الأصل بسبب انخفاض العوائد في أحد مواقع التصنيع ضمن سلسلة التوريد الأوروبية الخاصة بنا.