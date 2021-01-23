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أمواج الخير..الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن المنزلة

السبت 23/يناير/2021 - 02:51 م
بحيرة المنزلة
بحيرة المنزلة
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فرح علاء الخولي
شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلم تسجيليا بعنوان "أمواج الخير"، لعرض مشروعات الاستزراع السمكية، وخيرات بحيرات المنزلة.

ويساهم المشروع العملاق بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.

كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى. 

وأضاف المتحدث الرسمى، لرئاسة الجمهورية انه من المقرر أن يفتتح  الرئيس أيضًا بالفيديو كونفرنس عددا آخر من المشروعات الخاصة بانتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، إضافة الى مشروعات للألبان والإنتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.
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