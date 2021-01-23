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أخبار العالم

وزير الخارجية العراقي: سنطلب من الإدارة الأمريكية الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي

السبت 23/يناير/2021 - 02:55 م
العراق
العراق
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أمينة الدسوقي
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم السبت، أنه سيطلب من الإدارة الامريكية الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية نلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن حسين وخلال محاضرة ألقاها في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية بعنوان "السياسة الخارجيّة-الفرص والتحديات" اشار الى انه سيطلب من الإدارة الامريكية الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الستراتيجي وتحديد فريق التفاوض الجديد من جانبهم، وبحث الموضوعات الأمنية والعسكرية المتعلقة بتواجد القوات الأمريكية في العراق".

وكان  وزارة الداخلية العراقية  قد كشفت اليوم السبت، تفاصيل الخطة الأمنية التي ستنفذها لملاحقة الإرهابيين، مؤكدة أنها لن تتضمن قطعًا للطرق أو تقييدًا للحريات.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التغييرات التي حصلت في بعض المواقع الأمنية هي انعكاس لتفكير القيادة العامة للقوات المسلحة في كيفية معالجة الخرق الأمني الذي حصل في بغداد."

وأضاف أنه "سيكون هنالك تركيز كبير على الجانب الاستخباراتي وبإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة، ما يعني بأن سيكون هنالك المزيد من الدعم والإسناد للقوات الاستخباراتية التي أثبتت فاعليتها الكبيرة، ونجحت في إحباط عشرات المحاولات الإرهابية قبل حدوثها، كما نجحت في تفكيك العديد من الشبكات الإرهابية".
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