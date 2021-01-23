بعد فضهما.. تطهير وتعقيم سوقي الجمعة والحمام غرب الإسكندرية

واصلت الأجهزة التنفيذية غرب الإسكندرية أعمال التطهير والتعقيم بأحياء الإسكندرية، في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وتفقدت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب كلا من سوق الجمعة وسوق الحمام بناءً علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بوضع ضوابط واجراءات احترازيه داخل الاسواق حفاظا علي سلامه الباعة والمواطنين المترددين علي الاسواق وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.





أقرأ أيضًا:

إعدم 12 طن تامول بمدفن الناصرية للمخلفات الخطرة بالإسكندرية





وتابعت شعبان أعمال التطهير والتعقيم ومدي الالتزام بالضوابط والاجراءات الاحترازية والالتزام بالخطوط التي تم رسمها علي الارض لمراعاة مسافات التباعد وعدم التزاحم وارتداء الكمامات واستخدام ادوات التعقيم والتطهير، في حضور سكرتير عام الحي والمتابعة الميدانية واشغال الطريق والرقابة والرصد البيئي بالحي.





وشددت شعبان علي أهمية تطبيق الاجراءات الاحترازية وأنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو اشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وأن الحملات متواليه بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.





يأتي هذا في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكثفة على الأسواق الشعبية وأماكن التجمعات، استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لتحجيم انتشار العدوى والحفاظ على الصحة العامة.