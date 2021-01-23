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ديني

نحبكم كما تحبوننا.. دار الإفتاء تهنئ الشرطة بعيدها الـ69 بفيديو رسوم متحركة

السبت 23/يناير/2021 - 03:01 م
دار الإفتاء تهنئ
دار الإفتاء تهنئ الشرطة بعيدها 69 بفيديو رسوم متحركة
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محمد شحتة
هنأت دار الإفتاء المصرية عبر وحدة الرسوم المتحركة بالدار الشعبَ المصري والشرطةَ المصرية بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة، التي تضم خيرة رجال الوطن وخير أجناد الأرض.

وأثنت الدار في فيديو "موشن جرافيك" على مجهودات الشرطة المصرية على مدار تاريخها وما قدمه رجالها من تضحيات وفداء، فقد كانت عين الوطن الساهرة على أمنه الداخلي وسيفه البتار في مواجهة أهل الشر.

ووجهت دار الإفتاء في فيديو الرسوم المتحركة رسالة إلى رجال شرطتنا البواسل قالت فيها: "أنتم ورجال القوات المسلحة أهلنا وإخواننا .. محبتكم واجبة .. نحبكم ونحرص عليكم كما تحبوننا وتحرصون علينا، وكل مصري يعرف قدر ما تبذلونه من تضحيات ودماء في سبيل أمننا وراحتنا؛ حرصًا على تقدم الوطن ورفعته".

وأضاف الفيديو: "أبطال الشرطة، أنتم فخر لهذا الوطن مهما حاول أهل الفتنة ورموز الشر زرع بذور الفرقة بينكم وبين المصريين، فلن يزيدنا ذلك إلا حبًّا لكم، وتقديرًا لأرواحكم الطاهرة ودمائكم الزكية".

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