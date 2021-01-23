خلال اجتماع الأعلى للجامعات.. تأكيد على موعد الامتحانات رغم تعدد المقترحات.. وبحث آليات منهج الزيادة السكانية

الأعلى للجامعات: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها ولا صحة للتأجيل



خلال اجتماعه اليوم.. 3 مقترحات لإجراء الامتحانات على طاولة الأعلى للجامعات



الأعلى للجامعات يبحث آليات منهج الزيادة السكانية





حالة من الترقب تسيطر على طلاب الجامعات في انتظار إعلان نتائج اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم، السبت، في اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي سيناقش به عددا من الأمور المهمة على رأسها سير العملية التعليمية ومستجدات الوضع بالمستشفيات الجامعية.



ويترقب الطلاب ما سيتم إعلانه فيما يخص الامتحانات من خلال 3 مقترحات على طاولة اجتماع المجلس:



المقترح الأول:



إجراء الامتحانات عقب انتهاء الإجازة، وهو الأمر الأكثر توقعا للجميع وأكدته الوزارة وبعض رؤساء الجامعات، وفي هذه الحالة سيتم شكل الامتحانات إما حضورا للجامعة أو بإجرائها إلكترونيا.





المقترح الثاني:

تأجيل أمتحانات الفصل الدراسي الأول إلى نهاية العام الدراسي لتدمج مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وهو قرار مرهون بالوضع الصحي وما تصل له الموجة الثانية من كورونا عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي.





المقترح الثالث:



استبدال إجراء الامتحانات بتقديم أبحاث مثلما حدث بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي بالتزامن مع الموجة الأولى من فيروس كورونا، إلا أنه مقترح مستبعد، حيث أكدت الوزارة أنها لن تقوم باستبدال الامتحانات بأبحاث مرة أخرى.



بينما أقرت الوزراة استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق ٢ يناير وحتى يوم السبت ١٦ يناير ٢٠٢١.



وفي ذلك السياق، أكد مصدر مسئول بـ المجلس الأعلى للجامعات، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول ستُجرى في موعدها بعد انتهاء إجازة منتصف العام، ولا صحة لتأجيلها نهاية الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أن اجتماع الأعلى للجامعات يتناول جانبًا من الاستعدادات للامتحانات وليس تأجيلها.





ويعقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم، السبت، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي سيناقش أثناءه عددًا من الأمور المهمة على رأسها سير العملية التعليمية ومستجدات الوضع بالمستشفيات الجامعية.





من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الاجتماع سيتناول الاستعدادات للامتحانات وكيفية إجرائها في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة، مؤكدا أنها ستجرى في موعدها بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، ولا تغيير في هذا الموعد حتى الآن.







وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه خلال شهر فبراير سيتم النظر في الوضع الصحي، وبناءً عليه سيتخذ القرار النهائي، والذي قد يشمل القرار دمج الامتحانات مع الفصل الدراسي الثاني.





وأشار إلى أن هناك عددا من الأمور المهمة التي تناقش خلال الاجتماع منها متابعة الوضع في المستشفيات الجامعية وتطبيق مادة الزيادة السكانية والانتماء والولاء للطلاب، بالإضافة إلى تناول ما وصلت له اللجنة المشكلة بشأن وضع آليات تنفيذ مشروع اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالجامعات.





من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم تناول عدد من الأمور الهامة خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات السبت المقبل منها مناقشة تطبيق مادة الزيادة السكانية والانتماء والولاء، للطلاب، بالإضافة إلى تناول ما وصلت له اللجنة المشكلة بشأن وضع آليات تنفيذ مشروع اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالجامعات.





وقال المصدر، في تصريح خاص لــ "صدى البلد"، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق على توصيات اللجنة المشكلة بشأن تطوير المناهج في الجامعات التي تتعلق بالزيادة السكانية، والولاء والمواطنة، حيث تم تشكيل لجان متخصصة، والتي تهدف إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوعية الطلاب والمجتمع الجامعي بما تسببه الزيادة السكانية من أضرار على خطط التنمية المستقبلية للدولة.