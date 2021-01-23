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أخبار العالم

بها قاعدة عسكرية روسية.. تركيا تضرب مدينة سوريا وتقتل 3 وتصيب 11 آخرين

السبت 23/يناير/2021 - 03:00 م
قصف تركي علي مدينة
قصف تركي علي مدينة سورية - ارشيفي
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محمود نوفل
نفذت القوات التركية والفصائل الموالية لها علي الراضي السورية، قصفا صاروخيا على مناطق في مدينة تل رفعت الواقعة بريف حلب الشمالي، والتي تسيطر عليها قوات كردية وتتواجد فيها قاعدة عسكرية روسية، بالإضافة لقوات النظام، الأمر الذي أدى إلى سقوط خسائر بشرية بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.


وذكر المرصد أن القصف التركي أدى إلى وفاة 3 أشخاص على الأقل، وإصابة ما لا يقل عن 11 آخرين بجراح متفاوتة.


وأبان المرصد أن ذلك يأتي بالتزامن مع تحليق لطائرة مسيرة تركية في أجواء المنطقة سالفة الذكر.


وكان المرصد السوري قبل 3 أيام، نشر قصف القوات الكردية بقذائف الهاون القاعدة العسكرية التركية في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، واستهدفت بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة محاور التماس مع الفصائل الموالية لتركيا في المنطقة.


بينما قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، محيط بلدة تل رفعت وقرية حربل ومرعناز ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
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