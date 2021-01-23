السيسي: هيبة الدولة تستمد من الجهد المبذول لتحسين حياة المواطن ..فيديو

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ظاهرة الأراضي غير المرخصة، والأوكار غير القانونية التي تحولت فيما بعد إلى مناطق سكنية غير آمنة، قائلًا "حد تصدى للظاهرة دي.. سابوها كدة.. ودي مشكلة كبيرة".





وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاحه مشروع "الفيروز" للاستزراع السمكى بشرق مدينة بورسعيد، أن هيبة الدولة تستمد من بذل الجهد لمصلحة المواطنين لتحسين حياتهم.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.





ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.



