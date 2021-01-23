شاهد.. حملة نظافة مكبرة تجوب شوارع وميادين الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى.
وخلال الحملة تمكنت قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع ٢٠ طنا من الأتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة الخور ومنطقة القرية بمدينة اسنا والطريق الغربي ما بين موقف الأقاليم حتى كوبري الطوايع.
كما قام قسم الزراعة بقص وجميل الأشجار بشارع البحر وأيضا على الطريق السريع مصر - أسوان بداية من كمين اسنا حتى وحدة المرور.
كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية الشغب من رفع ١١ طنا من الأتربة والمخلفات الصلبة بمدخل القرية وبجوار مزلقان السكة الحديد، كما تم صيانة وإصلاء كشافات الإنارة على الطريق السريع مصر - أسوان الزراعى.
كما قامت الوحدة المحلية لقرية النمسا بنظافة مدخل الطريق الصحراوى، وتمكنت من رفع ٩ أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة.
وتمكنت الوحدة المحلية لقرية كومير من رفع ٧ أطنان مخلفات صلبة وتفريغ للحاويات بمدخل قرية العضايمة وكومير وترعة ناصر.
وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية بقرية توماس وعافية بأعمال النظافة ورفع المخلفات يتوماس ٢، كما تم تقليم الأشجار بتوماس الوسطي وفتح الشارع المغلق خلف الوحدة المحلية.