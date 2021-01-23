أميرة أبو شقة: رسائل الرئيس السيسي طمأنة للمصريين وخارطة طريق لبناء دولة عصرية

أشادت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب بالإنجازات والأرقام التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات التنموية في مصر في مختلف المجالات خلال افتتاح مشروعات الاستزراع السمكي في بورسعيد، مؤكدة أن ماعرضه الرئيس من رسائل هو خارطة طريق للتنمية في مختلف المجالات لإقامة دولة عصرية حديثة.





وأضافت أبو شقة في تصريحات للمحررين البرلمانين بأن ما تحدث عنه الرئيس من تطوير وتحديث لمختلف الأقاليم والقرى المصرية حلم يتحقق على أرض الواقع بفضل سياسات وإستراتجيات حديثه تواكب أحدث النظم العالمية، وتضع نصب أعينها الاهتمام بالإنسان، وتوفير حياة كريمة له ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.





وتابعت أبو شقة أن ملف الطاقة في مصر وما تحقق فيه مفخرة للإرداة المصرية وأن تأكيد الرئيس على الطفرة الكبيرة التي تحققت في مجال الكهرباء والغاز، مكن مصر من الدخول للعالمية وفرض وجودها كأحد اللاعبين الكبار في مجال الطاقة، مشيدة برؤية الرئيس بأنه لا تنمية بدون طاقة.





ولفتت إلى أن وجه الحياه في مصر خلال الثلاث سنوات القادمة سيتغير بشكل كبير في مختلف النواحي والمناطق لوجود رؤى ودراسات تنموية على أعلى مستوى.



