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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم| تفاصيل قصر بوتين الأسطوري.. محاكمة ترامب بهذا التوقيت.. ولطمة من السودان لـ إثيوبيا

السبت 23/يناير/2021 - 03:06 م
سد النهضة
سد النهضة
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قسم الخارجي
شهدت الساحة الدولية المزيد من المستجد والأحداث الهامة على كافة الأصعدة وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة.

ونستعرض أبرز الأخبار التي شهدتها الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي: 
















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