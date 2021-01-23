نشرة أخبار العالم| تفاصيل قصر بوتين الأسطوري.. محاكمة ترامب بهذا التوقيت.. ولطمة من السودان لـ إثيوبيا

شهدت الساحة الدولية المزيد من المستجد والأحداث الهامة على كافة الأصعدة وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة.ونستعرض أبرز الأخبار التي شهدتها الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي: شاهد.. قصر بوتين الأسطوري الذي تحدث عنه نافالنيزعيم الديمقراطيين: محاكمة عزل ترامب في الكونجرس تبدأ في 8 فبرايرتطور خطير.. وفاة شخص بـ كورونا كل 6 دقائق بهذه الدولةتصريحات شديدة اللهجة من السودان حول سد النهضةالوضع الوبائي خطير.. دولة عربية تتجه للإغلاق الشامل بسبب كورونامدينة سعودية تسجل 7 درجات تحت الصفرمرتزقة أردوغان بلا رواتب.. تقارير ترصد هروب بعضهم إلى أوروبا عبر ليبيادعما لـ نافالني.. 10 آلاف شخص يتظاهرون في شوارع موسكوفى أول أيامه.. تعرف على خطة بايدن لمواجهة كورونارسائل إماراتية مهمة لرئيس دولة إفريقية لهذا السببهجوم صاروخي يستهدف مطار العاصمة العراقية بغدادأول دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بسبب المهاجرين.. تفاصيلظريف يعترف: إيران تمول الميليشيات والجماعات المسلحة من أجل سياستها الخارجية