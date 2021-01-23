نقل النواب: قرارات السيسي الأخيرة بشأن إحلال القطارات "ثورة حقيقية"

أشاد علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل إحراز تقدم غير مسبوق في مجال مشروعات النقل، وآخرها الإعلان عن أنه سيتم إحلال جميع القطارات العاملة في السكك الحديدية بنهاية العام الحالي.





واكد رئيس لجنه النقل والمواصلات، على أن هناك إصرار واضح على المضي قدما في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، من خلال مشروعات رائدة لربط أواصر الدولة المصرية، عبر مشروعات النقل سواء المحاور أو السكك الحديد ومترو الانفاق ومشروعات متعددة بالموانئ.





واكد علاء عابد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يتوقف عن التوجيه المستمر بإحداث طفرات في مجال النقل بمختلف قطاعاته، والتأكيد على أنه أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة عبر إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط ، والذى يربط بين مختلف وسائل النقل سواء كان ذلك للركاب أو البضائع.







واشار النائب علاء عابد إلى أن القرارات الأخيرة المتعلقة بالسكك الحديدية، وثيقة الصلة باستقطاب الاستثمار العالمي، الذي ينجذب على الفور إلى البلاد التي يعد من مقوماتها الأساسية، التوسع فى شبكات الطرق والكبارى وتطوير وتجديد كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، وتطوير مترو الأنفاق، وإضافة المزيد من الخطوط مواصفات عالمية، حيث يجد بيئة خصبة في بلاد ميزتها الأساسية ستكون السيولة الملحوظة بين شرايينها الأساسية .





واشاد بان ممصر تحتل المركز ٩٠ في الترتيب العالمي لشبكه الطرق من المركز ١١٨ الي المركز ٢٨، وذلك عقب تنفيذ 377 مشروعا بإجمالى استثمارات بلغت 95.5 مليار جنيه، وتنفيذ 311 مشروعا بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 396.3 مليار جنيه، بخلاف إحداث تغيير شامل في مقدرات الدولة التي كانت الثانيه في العالم التي لديها سكك حديدية بعد بريطانيا، من تدهور حال القطارات والمزلقانات، إلى المشروعات الرائجة بفضل القائد الذي لايتوقف عن بناء مصر الحديثة.





واكد عابد ان اللجنة تنظر بعين الفخر، لتمكن البلاد تحت توجيهات القيادة السياسية، من تحقيق المعادلة الصعبة بتنفيذ مشروعات عملاقة لأول مرة فى تاريخ مصر، خاصة أن ٩٥% من مساحة البلاد لم تكن مستغلة، حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأطلق شرارة العمل فى معجزات تتحقق، متمثلة في مشروع القطار الكهربانى " السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة" بطول 70 کیلومتر وتكلفة 1200 مليون دولار + 7 مليارات جنيه، كما بدأ ولأول مرة فى مصر تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 کیلومترا ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 کیلومترا وبإجمالى تكلفة 2.695 مليار يورو.



