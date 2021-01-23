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محافظات

محافظ سوهاج يقرر ترقية 125 معلما وأخصائيا ونقل 65 إلى وظائف مدرسين

السبت 23/يناير/2021 - 03:44 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
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أنغام الجنايني
أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج قرارا بترقية 125 "معلم/أخصائي" للوظيفة الأعلى المستحقة لكل منهم من شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، واخصائي التكنولوجيا والصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات ممن استوفوا باقي متطلبات الترقية، طبقا للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
 
وذلك على أن تسري ترقيتهم للوظيفة الأعلى اعتبارا من 1 يناير 2020، كما شمل القرار منح المعلمين والاخصائيين الذين تم ترقيتهم للوظيفة الأعلى بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور القرار . 


كما أصدر محافظ سوهاج قرارا برقم 62 لسنة 2021م، بنقل 65 من شاغلي المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة الفنية للتعليم " على اختلاف درجاتهم المالية " من المعلمين القائمين بالتدريس أو التوجيه والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، واخصائي التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، ومن كان يشغل احدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل بإحدى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات التعليمية والذين استوفوا باقي متطلبات التنمية المهنية المقررة، وذلك إلى وظائف المعلمين أو ما يعادلها، مع مراعاة الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة، على أن يتم منحهم بدل الاعتماد المالي اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور القرار .
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