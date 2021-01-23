محافظ سوهاج يقرر ترقية 125 معلما وأخصائيا ونقل 65 إلى وظائف مدرسين

أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج قرارا بترقية 125 "معلم/أخصائي" للوظيفة الأعلى المستحقة لكل منهم من شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، واخصائي التكنولوجيا والصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات ممن استوفوا باقي متطلبات الترقية، طبقا للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

وذلك على أن تسري ترقيتهم للوظيفة الأعلى اعتبارا من 1 يناير 2020، كما شمل القرار منح المعلمين والاخصائيين الذين تم ترقيتهم للوظيفة الأعلى بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور القرار .







