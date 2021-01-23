محمد السلاب يطالب وزير الشباب والرياضة بدعم أندية ذوي القدرات الخاصة

طالب النائب محمد مصطفى السلاب عضو مجلس النواب، بضرورة التوسع في إنشاء الملاعب الرياضية المفتوحة في كل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتسهيل ممارسة الشباب الأنشطة الرياضية والترفيهية بدون معوقات، فالملاعب المفتوحة هي وسيلة مجانية وسهلة لممارسة الرياضة وتتماشى مع رؤية الرئيس لتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ونشر الفكر والوعي بالأنشطة الصحية.





كما طالب النائب، بضرورة إنشاء قاعدة بيانات للرياضيين في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية للاستفادة من قدرات الشباب المصري وتنمية مهاراتهم بشكل ملائم تستفيد منه مصر في المحافل الرياضية العالمية.





وأكد السلاب ضرورة دعم أندية ذوي القدرات الخاصة بالإمكانيات والوسائل المختلفة، فهذه الأندية تعاني من الإهمال وعدم وجود الاهتمام الكافي بالأنشطة الخاصة بهم، وقلة المخصصات المالية التي تصل من وزارة الشباب والرياضة إلى هذه النوادي، فضعف هذه المخصصات يعمق من مشكلات هذه الأندية التي بالفعل تعاني من أزمة مادية كبرى قد تؤثر على استمرار العمل بهذه المراكز الرياضية المهمة.







