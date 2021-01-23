الرئيس السيسي للمصانع: انتجوا اللي الدولة محتاجاه

قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الهيئة الهندسية، ليوضح أنه ما يتم من مشروعات محطات المياه، خاصة خط المياه المسئول عن نقل المياه من محطة المعالجة بحر البقر إلى الأراضي الصالحة للزراعة داخل سيناء، وذلك من خلال طرمبات مياه ومواسير ضخمة تتم من خلال حفر أجزاء كبيرة وأن الحفر يسع لـ 8 مواسير ضخمة جدا.









وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته، إن الماسورة الواحدة تبلغ مساحتها 2 متر وأكثر، أي أن المساحة الكلية لتلك المواسير، أكثر من 16 مترا، على مستوى منخفض من الأرض يبلغ أكثر من 35 مترا، وتلك المواسير ستكون على مساحة أكثر من 100 متر، معقبا: "أنا بقول للناس ليه، لأن اوعوا تفتكروا الـ 400 ألف فدان اللي هيتعملوا، مش بتكلفة مالية بسيطة"، مؤكدا أن الدولة يجب أن تتصدى لتلك المشروعات وتتحمل أعباءها لتنفذ خططها للتنمية.









وأوضح أن هذه المشروعات فرصة للمصانع لعمل "طرمبات" أكثر لتستفيد منها الدولة في مشاريعها بدلا من أن تلجأ لاستيرادها، موجها رسالة هامة: "انتجوا اللي أنا محتاجه والدولة محتاجاه، فساعدوني، لأن محدش بيشتري بالطريقة اللي انا بستلم بيها ديه".









ورد عليه اللواء إيهاب الفار: "أنا عشان كده مردتش أقول تكلفة إجمالية، لأن كنت هقول 20 مليار جنيه"، مستطردا مازحا: "بس خوفت الصراحة، قولت استنى تطلع رسمي".