إصرار وإرادة.. برلماني: افتتاح الرئيس السيسي للمشروعات القومية يؤكد عدم الاستسلام لكورونا

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد وعددًا من المشروعات الأخرى، يؤكد أن هناك إصرارًا على العمل والنجاح واستكمال مسيرة المشروعات القومية في ظل جائحة فيروس كورونا وعدم الاستسلام لها بل التعامل معها بإجراءات احترازية قوية.









وأضاف سلطان، في تصريحات له اليوم، السبت، أن هذه المشروعات سيعمل بها الآلاف من المصريين وهو ما يعد نموذجا غير مسبوق في التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة.









وأوضح أنه يأتي ضمن إنجازات الرئيس السيسي في العديد من المجالات والقطاعات على مدى السنوات الماضية، كما أنه يدعم التوجهات الحكومية الحالية نحو ميكنة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين عليها، بجانب تطوير مختلف قطاعات الدولة اعتمادا على وسائل التكنولوجيا الحديثة.









وأشاد سلطان، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح هذه المشروعات، خاصة فيما يتعلق بمشروع القطار السريع، الذي سيترتب عليه اختصار المسافات بين مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمساهمة في تحقيق مفهوم التنمية المستدامة.









كان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح صباح اليوم، السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد.









وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.







