راجل محترم.. الرئيس السيسي يوجه الشكر لوزير الري أمام المسؤولين | فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لوزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، خلال افتتاحه اليوم مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي : "إحنا بنعملك كل اللي أنت عايزه.. أنت راجل أمين ومحترم وحريص على كل نقطة مياه".





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.





ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.