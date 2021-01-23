الفتح السعودي يوجه طعنة غادرة للاعبه بسبب كثرة الإصابات

أنهت إدارة نادي الفتح عقد اللاعب الصربي ساشا، بعد أن تكررت الإصابات التي تعرض لها اللاعب في الفترة الماضية، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وتابعت الصحيفة، أنه لم يقدم المستويات الإيجابية المطلوبة، بعد عودته من الإعارة لأحد الأندية.





وكان من المقرر، أن ينتهي عقد ساشا مع الفتح في الصيف المقبل، بعدما تم التعاقد معه لموسمين ونصف من نادي قرطبة الإسباني إلا أنه لم يكن على قدر التطلعات، بجانب عدم اقتناع مدرب الفريق بقدراته، وبدأ البحث عن مهاجم أجنبي آخر في الشهرين الماضيين.



