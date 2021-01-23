إحالة رئيس الوحدة المحلية لمدينة الأقصر السابق للمحاكمة بسبب 20 عجلا بقريا

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 126 لسنة 62 قضائية عليا إحالة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر ومدير الشئون المالية والإدارية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام





كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأتي قصر قام قبل إحالته للمعاش قام بإعداد تفويض لإستلام 20 عجل بقري من مجزر النوبارية تضمن شخصين من أحاد الناس، وأعتمده من السكرتير العام لمحافظة الأقصر ومهره ببصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية رئاسته





وتبين من أوراق القضية أن مدير الشئون المالية والإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر إستلم 20 عجل بقري بدون إتمام عملية الوزن، ولم يتحقق من الضوابط الطبية لذبح هذه العجول





تقرير الإتهام أكد أن المحالين إرتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا الأحكام والقواعد المالية والمنصوص عليها في القوانين واللوائح





وأنتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لمحاكمتهما تأديبيًا وفقًا للمادة 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958، والمادتين رقمي 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972